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Visite théâtralisée de Désaignes, Office de Tourisme Désaignes, Désaignes

dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme Désaignes · Désaignes

Visite théâtralisée de Désaignes, Office de Tourisme Désaignes, Désaignes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme Désaignes
Adresse
07570 Desaignes
Ville
07570 Désaignes
Département
Ardèche
Tarif
8€ / personne maximum 50 visiteurs

Visite théâtralisée de Désaignes Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de Tourisme Désaignes Ardèche

8€ / personne maximum 50 visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Bienvenue à Désaignes, ce village hors du temps où chaque pierre murmure des siècles d’histoires ! La guide vous emmène à la rencontre de personnages authentique qui vous feront revivre l’histoire de ce lieu.

Office de Tourisme Désaignes 07570 Desaignes Désaignes 07570 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 06 48 99 https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/billetterie/ »}] Village de caractère et cité médiévale de Désaignes Parking au dessus de la mairie
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©Office de Tourisme Pays de Lamastre

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