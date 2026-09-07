Visite théâtralisée de Désaignes, Office de Tourisme Désaignes, Désaignes

Informations pratiques

Visite théâtralisée de Désaignes Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de Tourisme Désaignes Ardèche

8€ / personne maximum 50 visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Bienvenue à Désaignes, ce village hors du temps où chaque pierre murmure des siècles d’histoires ! La guide vous emmène à la rencontre de personnages authentique qui vous feront revivre l’histoire de ce lieu.

Office de Tourisme Désaignes 07570 Desaignes Désaignes 07570 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 06 48 99 https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/billetterie/ »}] Village de caractère et cité médiévale de Désaignes Parking au dessus de la mairie

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©Office de Tourisme Pays de Lamastre