Visite guidée du chemin des cigognes Parking du lycée des Haberges Vesoul mercredi 24 juin 2026.

Vesoul

Visite guidée du chemin des cigognes

Parking du lycée des Haberges 1 Rue du Docteur Jean-Georges Girard Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 08:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Partez à la découverte de ces oiseaux majestueux que sont les cigognes avec Jeanine Grandjean. .

Parking du lycée des Haberges 1 Rue du Docteur Jean-Georges Girard Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté service.tourisme@vesoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du chemin des cigognes

L’événement Visite guidée du chemin des cigognes Vesoul a été mis à jour le 2026-06-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL