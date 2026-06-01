Visite guidée du chemin des cigognes Parking du lycée des Haberges Vesoul
Visite guidée du chemin des cigognes Parking du lycée des Haberges Vesoul mercredi 24 juin 2026.
Vesoul
Visite guidée du chemin des cigognes
Parking du lycée des Haberges 1 Rue du Docteur Jean-Georges Girard Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 08:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Partez à la découverte de ces oiseaux majestueux que sont les cigognes avec Jeanine Grandjean. .
Parking du lycée des Haberges 1 Rue du Docteur Jean-Georges Girard Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté service.tourisme@vesoul.fr
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L’événement Visite guidée du chemin des cigognes Vesoul a été mis à jour le 2026-06-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL