Visite guidée du dépôt, Dépôt de l’association ETPFA – Engins Passion, Saint-Pierre-de-Bœuf

Informations pratiques

Visite guidée du dépôt 19 et 20 septembre Dépôt de l’association ETPFA – Engins Passion Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’association ETPFA – Engins Passion lors d’une visite guidée de son dépôt. Vous en apprendrez davantage sur son histoire, la restauration des machines et les nombreux projets menés par les bénévoles. Une visite ouverte à tous, que vous soyez passionné de travaux publics ou simplement curieux de découvrir ce patrimoine industriel.

Dépôt de l’association ETPFA – Engins Passion 1 chemin de Palot 42520 Saint Pierre de Boeuf Saint-Pierre-de-Bœuf 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://enginspassion.com https://www.facebook.com/enginspassion Le dépôt et l’atelier de ETPFA – Engins Passion, association qui regroupe des collectionneurs de machines de travaux publics. L’association vise à la préservation et restauration d’engins de travaux publics français. Tous les 4 ans, les machines sont exposées lors d’un événement qui regroupe plusieurs milliers de passionnés. Deux parking sont disponibles à proximité du lieu.

Partez à la découverte de l’association ETPFA – Engins Passion lors d’une visite guidée de son dépôt. Vous en apprendrez davantage sur son histoire, la restauration des machines et les nombreux menés…

©Océane Moutot