Visite guidée du dépôt et des ateliers du Chemin de fer touristique du Tarn, Chemin de fer touristique du Tarn, Saint-Lieux-lès-Lavaur

Informations pratiques

Visite guidée du dépôt et des ateliers du Chemin de fer touristique du Tarn 19 et 20 septembre Chemin de fer touristique du Tarn Tarn

Gratuit pour tous. On peut aussi effectuer une promenade en train (payant).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du dépôt et des ateliers du Chemin de fer touristique du Tarn.

Découvrez l’ensemble du matériel : locomotives, voitures de voyageurs et équipements utilisés pour l’entretien de la voie. La visite comprend également la découverte de l’atelier.

Cette visite peut être couplée avec celle du musée du Chemin de fer industriel.

Chemin de fer touristique du Tarn 7 place Simone Veil 81500 Saint Lieux lès Lavaur Saint-Lieux-lès-Lavaur 81500 Tarn Occitanie +33 (0)5 61 47 44 52 http://www.cftt.org Le chemin de fer est reconstruit sur le tracé des Tramways à Vapeur du Tarn, supprimés en 1935. Le train traverse le viaduc sur l’Agout, qui célèbre ses 100 ans cette année.

Les trains sont remorqués par des locomotives a vapeur, ou des diesels anciens.

La visite peut être couplée avec celle du musée du chemin de fer industriel, situé à coté de la gare. Accès par l’autoroute Toulouse Albi, sortie 6 puis parcours fléché.

Parking devant la gare

Visite guidée du dépôt et des ateliers.

©ACOVA