Visite guidée du musée du Chemin de Fer Industriel, Musée du chemin de fer industriel, Saint-Lieux-lès-Lavaur

Informations pratiques

Visite guidée du musée du Chemin de Fer Industriel 19 et 20 septembre Musée du chemin de fer industriel Tarn

Gratuit pour tous. On peut aussi faire une promenade avec le chemin de fer touristique (payant).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du musée du Chemin de fer industriel

Le musée rassemble plus de 70 pièces de matériel roulant provenant de différents pays européens et des États-Unis. Sept véhicules sont classés au titre des Monuments historiques.

La visite permet de découvrir les multiples usages de ces chemins de fer industriels, aujourd’hui disparus, ainsi que l’histoire de l’ancien réseau des Tramways à vapeur du Tarn, exploité entre 1895 et 1931. Le Chemin de fer touristique du Tarn emprunte aujourd’hui une partie de leur ancien tracé.

Les membres de l’association guideront les visiteurs et répondront à leurs questions.

Musée du chemin de fer industriel 1 route du Port, 81500 Saint-Lieux-lès Lavaur Saint-Lieux-lès-Lavaur 81500 Tarn Occitanie 05 61 47 44 52 http://www.cftt.org Le musée du chemin de fer industriel est unique dans le sud de la France. Il rassemble une importante collection de locomotives à vapeur, diesel, à essence et électrique représentant les différents usages dans l’industrie au XXe siècle, ainsi que de nombreux wagons. Nouveauté en 2024, des panneaux explicatifs ont été installés, ils présentent l’histoire des anciens Tramways à vapeur du Tarn, et l’historique de chaque véhicule.

Le musée occupe une superficie de 1200 mètres carrés. En voiture, Autoroute A 68, sortie 6. Parking sur place devant le musée.

Visite guidée du Musée du Chemin de Fer Industriel.

©ACOVA