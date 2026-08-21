Visite guidée du Domaine de Frapotel, Domaine de Frapotel, Pontpoint

Informations pratiques

Visite guidée du Domaine de Frapotel Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h30 Domaine de Frapotel Oise

Dans la limite des places disponibles et sur inscription obligatoirement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ouverte à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Villa Weil a été construite entre 1966 et 1970. Conçue par Jean Dubuisson, architecte prolifique et novateur des Trente Glorieuses, elle se distingue par un plan lisible et des volumes simples. La maison s’adapte à la topographie et s’intègre au paysage du Domaine de Frapotel. Les proportions et le soin des détails servent l’usage immédiat et la perception claire de l’espace. Située à mi-pente, la maison souligne le relief de la vallée de l’Oise.

Bien qu’ayant édifié quelques 20 000 logements durant sa carrière et réalisé des œuvres marquantes telles que le musée des Arts et traditions populaires ou l’immeuble « Mouchotte » à Paris, la Villa Weill constitue la seule résidence privée qu’il ait construit.

Domaine de Frapotel Pontpoint Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France http://www.domainedefrapotel.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.domainedefrapotel.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-1-1-1-1 »}] Construite entre 1966 et 1970, la villa d’André Weil est conçue par Jean Dubuisson, Architecte prolifique et novateur des Trente Glorieuses. Elle se distingue par un plan lisible et des volumes simples. La maison s’adapte à la topographie et s’intègre au paysage. Les proportions et le soin des détails servent l’usage immédiat et la perception claire de l’espace. Largement ouverte et lumineuse, la Villa se trouve en bordure de la forêt d’Halatte, à Pontpoint. Vue depuis la plaine, ses volumes se détachent en contre-jour sur la forêt. Aujourd’hui propriété privée, elle s’ouvre à la visite, sur réservation, lors des Journées européennes du Patrimoine.

Architecte prolifique et novateur des Trente Glorieuses, Jean Dubuisson (1914-2011) a bouleversé les représentations, les usages et les modes de construction du logement en œuvrant avec détermination pour des habitations plus modernes. Grand Prix de Rome en 1945, il crée, en1951, son atelier. Dès lors, les commandes nombreuses seront l’occasion d’expérimenter son esthétique rationnelle, géométrique et horizontale. Jean Dubuisson a édifié quelque 20 000 logements et réalisé des œuvres marquantes telles que le musée des Arts et traditions populaires à Paris. Sur réservation via le site www.domainedefrapotel.com/

Ouverte à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la **Villa Weil** a été construite entre 1966 et 1970. Conçue par **Jean Dubuisson**, architecte prolifique et novateur des Trente elle se…

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