Visite guidée du domaine et du théâtre de la Scène de Bayssan, Scène de Bayssan, Béziers

Informations pratiques

Visite guidée du domaine et du théâtre de la Scène de Bayssan 19 et 20 septembre Scène de Bayssan Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans les coulisses de la Scène de Bayssan.

Accompagnés par l’équipe du lieu, explorez des espaces habituellement fermés au public et découvrez les secrets de fabrication du spectacle vivant. Plateau, coulisses, équipements techniques et histoire du site se dévoilent au fil de la visite pour mieux comprendre tout ce qui se joue derrière le rideau.

Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 28 37 32 http://www.scenedebayssan.fr https://www.facebook.com/ScenedeBayssan;https://www.instagram.com/scene_de_bayssan/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/heraultculture/ »}] La Scène de Bayssan est un lieu de création artistique et de diffusion culturelle où se rencontrent arts visuels et spectacle vivant. Elle propose une programmation diversifiée mêlant notamment cirque, danse, théâtre et musique. Parkings gratuits : Les Savonniers et les Ombrières

Plongez dans les coulisses de la Scène de Bayssan.

©DR