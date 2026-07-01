Visite guidée du fonds patrimonial et des archives municipales, Fonds patrimonial, Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Fonds patrimonial · Dieppe
Informations pratiques
Visite guidée du fonds patrimonial et des archives municipales Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Fonds patrimonial Seine-Maritime
Durée 1h, 16 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Les Archives municipales et le fonds patrimonial de Dieppe vous proposent de partir à la découverte des fonds dieppois : livres originaux, manuscrits, archives, … Les espaces de conservation n’auront plus de secret pour vous !
Fonds patrimonial 1 quai Bérigny, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 02 35 06 63 35 https://patrimoine.dieppe.fr/ Visite guidée des espaces de conservation partagés entre la bibliothèque patrimoniale et les archives municipales, présentation de documents sur le soin aux XVIIe-XVIIIe siècles et sur Salomon de Caus Accès par le boulevard de Gaulle – Rez-de-jardin de la médiathèque Jean Renoir
Gare SNCF à proximité, réseau des bus DeepMob
Les Archives municipales et le fonds patrimonial de Dieppe vous proposent de partir à la découverte des fonds dieppois : livres originaux, manuscrits, archives, … Les espaces de conservation plus !…
©Clémence Moreau
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Spectacle musical] Opera’Tour, le Lyrique autrement Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe 2 juillet 2026
- [Cabaret] Picardilly circus La Sirène à Barbe Dieppe 3 juillet 2026
- [Marche solidaire] Oxfam Trailwalker Dieppe 4 juillet 2026
- [Bibliothèque] Lire à la plage Plage de Dieppe Dieppe 4 juillet 2026
- [Stage] Voilier habitable Dieppe 4 juillet 2026