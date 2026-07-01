Visite guidée du fonds patrimonial et des archives municipales, Fonds patrimonial, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidée du fonds patrimonial et des archives municipales Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Fonds patrimonial Seine-Maritime

Durée 1h, 16 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Archives municipales et le fonds patrimonial de Dieppe vous proposent de partir à la découverte des fonds dieppois : livres originaux, manuscrits, archives, … Les espaces de conservation n’auront plus de secret pour vous !

Fonds patrimonial 1 quai Bérigny, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 02 35 06 63 35 https://patrimoine.dieppe.fr/ Visite guidée des espaces de conservation partagés entre la bibliothèque patrimoniale et les archives municipales, présentation de documents sur le soin aux XVIIe-XVIIIe siècles et sur Salomon de Caus Accès par le boulevard de Gaulle – Rez-de-jardin de la médiathèque Jean Renoir

Gare SNCF à proximité, réseau des bus DeepMob

Les Archives municipales et le fonds patrimonial de Dieppe vous proposent de partir à la découverte des fonds dieppois : livres originaux, manuscrits, archives, … Les espaces de conservation plus !…

©Clémence Moreau