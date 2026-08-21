Visite guidée du fort et phare de Penfret, Phare de Penfret, île Penfret / Archipel des Glénan, Fouesnant, Fouesnant

Informations pratiques

Visite guidée du fort et phare de Penfret 19 et 20 septembre Phare de Penfret, île Penfret / Archipel des Glénan, Fouesnant Finistère

Aucun transport sur l’île n’est organisé par l’association. L’accueil se fera au niveau de la grille des douves. Inscription sur place / Prévoir de l’attente pour la montée. Durée de visite entre 1h et 2h. Le fort et le phare ne sont pas accessibles PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans un premier temps, les visiteurs pourront découvrir le fort du XIXe avec 3 salles différentes sur les époques d’occupation : Second Empire, 14-18, 39-45. Il y a aussi des explications sur le phare en lui-même.

Ensuite, aprés une déambulation, il est possible de monter à la galerie du phare et de profiter de la vue exceptionnelle.

Phare de Penfret, île Penfret / Archipel des Glénan, Fouesnant Archipel des Glénan 29170 Fouesnant- Les Glénan Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33608210567 http://pharedepenfret.canalblog.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000090 Le phare de Penfret a été allumé en 1838. Il est possible d’accéder à la galerie après une montée de 95 marches.

À côté du phare, dans la même enceinte, se trouve un fort du XIXe, construit en 1861. À l’intérieur, se trouve quelques salles qui permettent de découvrir l’histoire du Phare et du Fort du Second Empire à nos jours. Il faut débarquer sur l’île, côté Nord, et prendre le chemin qui mène au phare. Nous n’organisons pas de transport vers l’île.

Les visiteurs pourront découvrir le fort du XIXe et le phare.

(c) A3P