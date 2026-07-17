Visite guidée du grand site du Pont du Diable, Pont du Diable, Saint-Jean-de-Fos

Informations pratiques

Visite guidée du grand site du Pont du Diable 19 et 20 septembre Pont du Diable Hérault

Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis la Maison du Grand Site de France, laissez-vous emporter par une balade ponctuée de récits et de panoramas grandioses.

En traversant la passerelle des Anges, vous rejoindrez le mythique pont du Diable, niché dans un écrin naturel spectaculaire. Entre légendes anciennes, histoire et aménagements respectueux de l’environnement, cette visite vous invite à porter un nouveau regard sur ce site d’exception.

La balade se prolongera par une dégustation à la vinothèque de la Maison du Grand Site.

Visite gratuite, ouverte à tous.

Pont du Diable 34150, Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie 04 67 56 41 97 https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/pont-du-diable-975 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.saintguilhem-valleeherault.fr/fr »}] Un peu d’histoire…

À l’entrée des gorges de l’Hérault, au lieu dit gouffre noir, le vieux pont roman, accroché aux berges abruptes, enjambe le fleuve en son point le plus resserré. Long de 50 m, il comprend deux arches principales en plein cintre et deux ouvertures secondaires, les ouïes, destinées à faciliter l’écoulement des eaux en période de crue.

Il fut construit entre 1028 et 1031, par les deux proches abbayes d’Aniane et de Gellone, qui contrôlaient jalousement les deux rives du fleuve.

Considéré comme l’un des plus vieux ponts médiévaux français, il a été classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO au titre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France depuis 1998.

Aujourd’hui, c’est un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis, et durant les beaux jours, vous pourrez vous baigner à la plage surveillée du pont du Diable ou parcourir les gorges de l’Hérault en canoë. Parking, transport en commun.

Depuis la Maison du Grand Site de France, laissez-vous emporter par une balade ponctuée de récits et de panoramas grandioses. En traversant la Passerelle des Anges, vous rejoindrez le mythique Pont …

© Hemart Mehdi – CCVH