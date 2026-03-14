Visite guidée du Haras Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Visite guidée du Haras Place du Champ de Foire Lamballe-Armor samedi 1 août 2026.
Visite guidée du Haras
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-01
Dans un cadre verdoyant, partez à la découverte d’un patrimoine unique écuries centenaires, selleries, remise à voitures hippomobiles, cavalerie pédagogique… Durée 1h30. Réservation en ligne.
Visites guidées à 11h, 14h30 et 16h. .
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98
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English :
L’événement Visite guidée du Haras Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor