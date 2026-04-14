Visite guidée du jardin antique expérimental – Ateliers pour petits et grands, Site achéologique du Vernai (ou Vernay), Saint-Romain-de-Jalionas

Visite guidée du jardin antique expérimental – Ateliers pour petits et grands 6 et 7 juin Site achéologique du Vernai (ou Vernay) Isère

Visites et ateliers gratuit. Participation libre. Petite buvette et stand de vente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

En 2018, les bénévoles de l’association ArchéoSRJ ont mis en place un jardin expérimental antique. Antique car nous essayons de suivre les préceptes et conseils des agronomes latins et expérimental car les indications sont parfois approximatives et que nous essayons souvent différentes options.

En 2021, un puits a été creusé selon les techniques romaines.

En 2025, c’est un rucher antique qui a été installé à proximité de ce jardin.

Nous vous proposons donc de venir découvrir tout cela lors des rendez-vous au jardin.

Les bénovoles seront à votre disposition pour vous proposer des ateliers et vous faire découvrir:

Les légumineuses et les céréales anciennes

Le puits et de sa construction

Les haies gauloises et romaines

La vaisselle et l’alimentation antique

La ruche et les techniques d’apiculture gallo-romaine

Les plantes médicinales et aromatiques

L’histoire des jardins

Les plantes tinctorales

Visite guidée (sur demande) du grenier de la villa gallo-romain

et d’autres surprises que vous découvrirez sur place. Seront également présents:

Stand de vente du paysan, meunier et boulanger Grains de farine (samedi seulement)

Nos ateliers et activités sont accessibles à tous, petits et grands.

Parking gratuit. Petite buvette. Participation libre.

Le programme complet sur https://linktr.ee/archeosrj

Site achéologique du Vernai (ou Vernay) Rue de l’église, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 83 61 55 06 https://linktr.ee/archeosrj http://m.facebook.com/Association-pour-lhistoire-et-lArcheologie-à-Saint-Romain-de-Jalionas [{« link »: « https://linktr.ee/archeosrj »}] Le jardin antique a été créé en 2018 sur le site archéologique de la villa gallo romaine du Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas. Il s’agit d’une création contemporaine qui obéit néanmoins aux écrits des agronomes latins et s’enrichit de l’apport des récentes découvertes archéobotaniques. L’archéologie expérimentale occupe une place importante dans la conception et la vie du jardin. Elle conduit à faire évoluer cet espace par une analyse régulière des pratiques horticoles et des plantations. Ce n’est en aucun cas un lieu figé répondant aux critères esthétiques actuels mais un jardin qui aspire à faire comprendre, à passionner et à échanger. Présence d’un parking sur place

En 2018, les bénévoles de l’association ArchéoSRJ ont mis en place un jardin expérimental antique. **Antique** car nous essayons de suivre les préceptes et conseils des agronomes latins et car les et…

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