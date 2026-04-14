Visite guidée du Jardin d’Hélène, Le jardin d’Hélène, La Neuville-aux-Bois

Visite guidée du Jardin d’Hélène 6 et 7 juin Le jardin d’Hélène Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Hélène et Thierry vous accompagnent dans un déambulation parmi les sentiers au travers des plantations variées, vivaces pour l’essentiel. Créé il y a environ 25 ans, ce jardin offre un refuge harmonieux pour les oiseaux, les grenouilles… Les arbres et arbustes s’expriment librement, ce qui donne un aspect » fouillis organisé » à l’ensemble.

Le jardin d’Hélène 14 grande rue 51330 La Neuville-aux-Bois La Neuville-aux-Bois 51330 Marne Grand Est 0645756423 https://www.facebook.com/Jardindelatelier Le jardin est attenant à une maison typiquement argonnaise. Il présente une grande variété de vivaces et d’arbustes, agrémenté de plusieurs petits bassins où vivent poissons et grenouilles.

Hélène et Thierry vous accompagnent dans un déambulation parmi les sentiers au travers des plantations variées, vivaces pour l’essentiel. Créé il y a environ 25 ans, ce jardin offre un refuge pour et…

©Hélène Jadot