Visite guidée du jardin du Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, Firenze

Visite guidée du jardin du Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut Dimanche 7 juin, 12h00, 14h00 Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut Firenze

Les visites guidées, gratuites et sur rendez-vous, auront lieu à 12h00 et 14h00. La participation est possible en s’inscrivant par e-mail (info@khi.fi.it[) et en indiquant](mailto:info@khi.fi.it) l’horaire préféré.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Le jardin de l’Institut, normalement fermé au public et situé derrière le Palazzo Incontri Rosselli dans le centre historique de Florence, abrite depuis 1961 le Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut.

Le thème « La Vue » s’applique aussi facilement au jardin du Palazzo Incontri Rosselli. Dès l’entrée de la via Giusti, à travers le grand vitrage de la porte, le jardin « traverse » le seuil entre intérieur et extérieur, créant un axe visuel qui introduit et conduit vers l’espace vert. Ces « axes visuels » se retrouvent dans tout le jardin ; récemment aussi l’œuvre d’art contemporain Abolition Garden de l’artiste brésilienne muSa Michelle Mattiuzzi s’insère dans ce système, étant placée en un point stratégique le long de l’axe visuel qui s’ouvre en sortant de la porte de la bibliothèque.

La petite porte qui mène au jardin de la Casa Rosselli, puis, si minuscule, étroite et un peu cachée derrière le leccio séculaire, rappelle l’un des passages de Alice au pays des merveilles, comme s’il introduisait d’un espace enchanté à un autre. Immédiatement après, le regard est captivé par la pergola de Rosa banksiae, qui crée en juin des tapis jaunes de fleurs oscillant au vent, fréquentés par les abeilles attirées par la riche floraison.

Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut Via Giuseppe Giusti, 44, Firenze 50121 Firenze 50121 Quartiere 1 Firenze Toscana http://www.khi.fi.it https://www.instagram.com/khiflorenz/ [{« type »: « email », « value »: « info@khi.fi.it »}]

Le jardin de l’Institut, normalement fermé au public et situé derrière le Palazzo Incontri Rosselli dans le centre historique de Florence, accueille depuis 1961 le Kunsthistorisches Institut in Floren

© Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut