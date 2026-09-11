Visite guidée du jardin lapidaire et de l’installation de gelly print, travail artistique et culturel mené avec les centres sociaux, Jardin lapidaire, Autun
samedi 19 septembre 2026 · Jardin lapidaire · Autun
Informations pratiques
Visite guidée du jardin lapidaire et de l’installation de gelly print, travail artistique et culturel mené avec les centres sociaux Samedi 19 septembre, 16h00 Jardin lapidaire Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Explorez le jardin de lapidaire, un espace dédié aux pierres sculptées et à leur histoire. Découvrez également le travail collaboratif mené avec les centres sociaux autour de la technique créative de la gelly print, une approche artistique accessible et innovante.
Un moment pour allier patrimoine et création !
Jardin lapidaire 10 rue Saint-Nicolas 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Explorez le jardin de lapidaire, un espace dédié aux pierres sculptées et à leur histoire. Découvrez également le travail collaboratif mené avec les centres sociaux autour de la technique créative de…
©Ville d’Autun
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