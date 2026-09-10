Visite guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Musée national Adrien Dubouché Limoges
mercredi 21 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-31 2026-11-14 2026-12-21
De l’extraction des matières premières jusqu’aux détails de sa décoration, de nombreux métiers interviennent dans la fabrication d’une pièce en porcelaine. Venez les découvrir afin que les savoir-faire de la porcelaine n’aient plus de secret pour vous !
Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Visite guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui
L’événement Visite guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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