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Visite guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Musée national Adrien Dubouché Limoges

mercredi 21 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Visite guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
11.5 11.5 Tarif de base plein tarif

Limoges

Visite guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-31 2026-11-14 2026-12-21

De l’extraction des matières premières jusqu’aux détails de sa décoration, de nombreux métiers interviennent dans la fabrication d’une pièce en porcelaine. Venez les découvrir afin que les savoir-faire de la porcelaine n’aient plus de secret pour vous !
Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Visite guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui

L’événement Visite guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

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