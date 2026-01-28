Visite guidée du Lieu-Dix Rendez-vous sous le porche Saint-Lô

Visite guidée du Lieu-Dix

Rendez-vous sous le porche 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 15:00:00

fin : 2026-03-12 16:30:00

Date(s) :

2026-03-12 2026-06-12

Venez découvrir le Lieu-Dix !

Poussez toutes les portes du Lieu-dix afin de découvrir son histoire, ses espaces arborés et toutes les activités qui s’y cachent. Ces deux hectares fermés aux publics pendant 150 ans sont aujourd’hui habités par des dizaines d’associations et de structures du social, de la culture et du développement durable.

Afin d’expérimenter l’esprit collectif du site, vous pourrez prolonger la visite aux ateliers du Lieu-dix, à partir de 16h30. .

Rendez-vous sous le porche 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 7 62 47 11 41 lieu-dix@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du Lieu-Dix

L’événement Visite guidée du Lieu-Dix Saint-Lô a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Saint-Lô