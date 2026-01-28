Visite guidée du Lieu-Dix Rendez-vous sous le porche Saint-Lô
Début : 2026-03-12 15:00:00
fin : 2026-03-12 16:30:00
2026-03-12 2026-06-12
Venez découvrir le Lieu-Dix !
Poussez toutes les portes du Lieu-dix afin de découvrir son histoire, ses espaces arborés et toutes les activités qui s’y cachent. Ces deux hectares fermés aux publics pendant 150 ans sont aujourd’hui habités par des dizaines d’associations et de structures du social, de la culture et du développement durable.
Afin d’expérimenter l’esprit collectif du site, vous pourrez prolonger la visite aux ateliers du Lieu-dix, à partir de 16h30. .
Rendez-vous sous le porche 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 7 62 47 11 41 lieu-dix@manche.fr
