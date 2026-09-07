Visite guidée du Manoir de Kerat, Manoir de Kerat, Arradon

Informations pratiques

Visite guidée du Manoir de Kerat Samedi 19 septembre, 14h00 Manoir de Kerat Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée du manoir de Kerrat

Manoir de Kerat 5 impasse de Kerat, 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne https://www.manoirdekerat.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090982;https://www.arradon.com/Decouvrir-Arradon/Patrimoine/Patrimoine-culturel/Patrimoine-architectural Le Manoir de Kerat est une demeure noble dont le rez-de-chaussée remonte probablement au Xème siècle et dont la surélévation menée par le Seigneur Redoret date des années 1390. Vers 1480, grâce au mariage purement stratégique de Perrine Redoret, dame de Kerhat, avec Jean d’Arradon, Seigneur de Keran, les deux Seigneuries sont installées à Keran et le regroupement des terres est immédiatement effectué. Le statut de Kerat va passer de Seigneurie à Manoir.

Visite guidée du manoir de Kerrat

©Mairie d’Arradon