Visite guidée du manoir, Manoir de la Bérardière, Saint-Bômer-les-Forges

Informations pratiques

Visite guidée du manoir 19 et 20 septembre Manoir de la Bérardière Orne

Participation libre, départs des visites toutes les 30 min, 10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Visite guidée du manoir et du parc de la Bérardière et exposition sur les manoirs de Saint-Bômer-les Forges.

Les visites guidées du manoir, invendu depuis 1459 et ancien quartier général de la chouannerie normande en 1796, démarreront toutes les demi-heures avec 10 personnes au maximum. Elles seront gratuites, mais une participation sera souhaitée pour permettre à l’Association des Amis de la Bérardière d’organiser des événements.

Une exposition sur les manoirs de la commune de Saint-Bômer-les Forges, avec des photos et leur histoire se tiendra dans les communs.

Manoir de la Bérardière 4 allée du château, 61700 Saint-Bômer-les-Forges Saint-Bômer-les-Forges 61700 Orne Normandie https://www.berardiere.fr/page/1848537-presentation https://www.facebook.com/AmisdelaB Le manoir de la Bérardière a une longue histoire et n’a pas été vendu depuis 1461. Il a servi provisoirement de quartier général de la chouannerie normande en Juillet 1796. C’est pourquoi il est inscrit à l’ISMH. Parking sur place.

Visite guidée du manoir et du parc avec anecdotes historiques d’une demeure invendue depuis 1459 et qui fut quartier général de la chouannerie normande en 1796

©Martin Roulleaux Dugage