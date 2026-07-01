Visite libre du parc, Manoir de la Bérardière, Saint-Bômer-les-Forges

Informations pratiques

Visite libre du parc 19 et 20 septembre Manoir de la Bérardière Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Découverte du parc.

Une exposition sur les manoirs de la commune de Saint-Bômer-les Forges, avec des photos et leur histoire se tiendra dans les communs.

Manoir de la Bérardière 4 allée du château, 61700 Saint-Bômer-les-Forges Saint-Bômer-les-Forges 61700 Orne Normandie https://www.berardiere.fr/page/1848537-presentation https://www.facebook.com/AmisdelaB Le manoir de la Bérardière a une longue histoire et n’a pas été vendu depuis 1461. Il a servi provisoirement de quartier général de la chouannerie normande en Juillet 1796. C’est pourquoi il est inscrit à l’ISMH. Parking sur place.

Visite guidée du manoir et du parc avec anecdotes historiques d’une demeure invendue depuis 1459 et qui fut quartier général de la chouannerie normande en 1796

©Martin Roulleaux Dugage