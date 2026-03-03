Visite guidée du monastère Sainte-Claire à Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Visite guidée du monastère Sainte-Claire à Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6.5 EUR

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

2026-05-02 2026-06-13 2026-07-18 2026-08-29

Découvrez les secrets de ce chef-d’œuvre contemporain niché sur la Colline de Bourlémont ! Une sœur clarisse vous guidera à travers l’oratoire lumineux mais aussi des lieux habituellement fermés au public, témoins de la vie contemplative des sœurs, et vous partagera leur lien profond avec la spiritualité.

Laissez-vous émerveiller par la vision de Renzo Piano, où tradition et modernité s’harmonisent grâce à la lumière naturelle, aux matériaux nobles et aux lignes épurées, créant une atmosphère de méditation unique.

Au-delà de l’architecture, une rencontre chaleureuse avec la communauté des sœurs clarisses vous attend. Échangez sur leur quotidien, leur vocation et leur engagement.

Cette visite guidée est incluse dans le droit d’entrée habituel. Inscriptions fortement conseillées car les places sont limitées .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

