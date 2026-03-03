MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Ronchamp
MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Ronchamp vendredi 5 juin 2026.
MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026
Chapelle Le Corbusier Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
L’ASPPEC de Clairegoutte propose les 30è Musicales de Clairegoutte.
Vendredi 5 juin à 20h30 à la Chapelle Le Corbusier à Ronchamp. Ensemble vocal avec MICROLOGUS.
Vous pourrez profiter d’un moment de convivialité avec les artistes après chaque concert.
Info et résa auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .
Chapelle Le Corbusier Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ronchamptourisme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026
L’événement MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Ronchamp a été mis à jour le 2026-03-03 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)