MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Ronchamp

MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026

Chapelle Le Corbusier Ronchamp Haute-Saône

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

2026-06-05

L’ASPPEC de Clairegoutte propose les 30è Musicales de Clairegoutte.

Vendredi 5 juin à 20h30 à la Chapelle Le Corbusier à Ronchamp. Ensemble vocal avec MICROLOGUS.

Vous pourrez profiter d’un moment de convivialité avec les artistes après chaque concert.

Info et résa auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .

Chapelle Le Corbusier Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ronchamptourisme@gmail.com

