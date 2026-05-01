Médiation spirituelle à la Chapelle de Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp
Médiation spirituelle à la Chapelle de Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp vendredi 29 mai 2026.
Ronchamp
Médiation spirituelle à la Chapelle de Ronchamp
Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’Association Oeuvre Notre-Dame du Haut propose une médiation spirituelle à la Chapelle de Ronchamp L’art peut-il secourir la paix? . Vendredi 29 mai à 18h30.
Entrée libre.
Info 06 72 02 51 46 .
Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 02 51 46
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English : Médiation spirituelle à la Chapelle de Ronchamp
L’événement Médiation spirituelle à la Chapelle de Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME
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