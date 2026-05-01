Concert à la Chapelle de Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp

Ronchamp

Concert à la Chapelle de Ronchamp

Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert à la Chapelle de Ronchamp avec l’ensemble vocal Jour après Jour , samedi 30 mai à 18h. Entrée libre Corbeille

Info 06 72 02 51 46 .

Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 02 51 46

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English : Concert à la Chapelle de Ronchamp

L’événement Concert à la Chapelle de Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME