Concert à la Chapelle de Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp
Concert à la Chapelle de Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp samedi 30 mai 2026.
Ronchamp
Concert à la Chapelle de Ronchamp
Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert à la Chapelle de Ronchamp avec l’ensemble vocal Jour après Jour , samedi 30 mai à 18h. Entrée libre Corbeille
Info 06 72 02 51 46 .
Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 02 51 46
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English : Concert à la Chapelle de Ronchamp
L’événement Concert à la Chapelle de Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME
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