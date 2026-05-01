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Concert à la Chapelle de Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp

Concert à la Chapelle de Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp samedi 30 mai 2026.

Lieu : Colline Notre-Dame du Haut

Adresse : 13 route de la Chapelle

Ville : 70250 Ronchamp

Département : Haute-Saône

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ronchamp

Concert à la Chapelle de Ronchamp

Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert à la Chapelle de Ronchamp avec l’ensemble vocal Jour après Jour , samedi 30 mai à 18h. Entrée libre Corbeille
Info 06 72 02 51 46   .

Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 02 51 46 

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English : Concert à la Chapelle de Ronchamp

L’événement Concert à la Chapelle de Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME

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