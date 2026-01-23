Journée bien-être Médiathèque de Ronchamp Ronchamp

Ronchamp

Journée bien-être

Médiathèque de Ronchamp 6 rue du Tram Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous proposent une journée bien-être le samedi 6 juin de 9h30 à 17h. Voici le programme

– Méditation yoga art thérapie à 9h30 à Ronchamp

– Sophrologie adulte à 10h30 à Plancher-les-Mines

– Café parents à 11h à Champagney

– Atelier parent enfant émotions et retour au calme à 14h à Frahier-et-Chatebier

Gratuit Sur inscription au 03 84 23 16 91 .

Médiathèque de Ronchamp 6 rue du Tram Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91

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English : Journée bien-être

L’événement Journée bien-être Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-07 par RONCHAMP TOURISME