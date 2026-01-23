LES MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Ronchamp
LES MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Ronchamp vendredi 5 juin 2026.
Ronchamp
LES MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026
Chapelle Le Corbusier Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
L’ASPPEC de Clairegoutte propose les 30è Musicales de Clairegoutte.
Vendredi 5 juin à 20h30 à la Chapelle Le Corbusier à Ronchamp. Ensemble vocal avec MICROLOGUS.
Vous pourrez profiter d’un moment de convivialité avec les artistes après chaque concert.
Info et résa auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .
Chapelle Le Corbusier Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ronchamptourisme@gmail.com
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English : LES MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026
L’événement LES MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-07 par RONCHAMP TOURISME
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