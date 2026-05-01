Ronchamp

LOTO à Plancher-les-Mines

Salle des Fêtes Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les Blues Birds organisent un loto, à la salle des fêtes de Plancher-les-Mines, samedi 30 mai à 20h.

De nombreux bons d’achat à gagner.

Buffet et buvette sur place, animation par Bruno Animation.

Tarif adultes 20 € la planche de 6 cartons, 25€ la planche de 12, 4€ les deux cartons pour les moins de 14 ans. 2 cartons offerts pour toute réservation.

Réservation au 07 68 68 48 10 .

Salle des Fêtes Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 68 48 10

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English : LOTO à Plancher-les-Mines

L’événement LOTO à Plancher-les-Mines Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-16 par RONCHAMP TOURISME