LOTO à Plancher-les-Mines Ronchamp
LOTO à Plancher-les-Mines Ronchamp samedi 30 mai 2026.
Ronchamp
LOTO à Plancher-les-Mines
Salle des Fêtes Ronchamp Haute-Saône
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les Blues Birds organisent un loto, à la salle des fêtes de Plancher-les-Mines, samedi 30 mai à 20h.
De nombreux bons d’achat à gagner.
Buffet et buvette sur place, animation par Bruno Animation.
Tarif adultes 20 € la planche de 6 cartons, 25€ la planche de 12, 4€ les deux cartons pour les moins de 14 ans. 2 cartons offerts pour toute réservation.
Réservation au 07 68 68 48 10 .
Salle des Fêtes Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 68 48 10
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English : LOTO à Plancher-les-Mines
L’événement LOTO à Plancher-les-Mines Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-16 par RONCHAMP TOURISME
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