Ronchamp

10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle

Chapelle Le Corbusier Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle. Une sagesse pour vivre ? Dimanche 31 mai de 11h à 17h. Participation libre. .

Chapelle Le Corbusier Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com

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English : 10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle

L’événement 10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-06 par RONCHAMP TOURISME