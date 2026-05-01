10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle Ronchamp
10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle Ronchamp dimanche 31 mai 2026.
Ronchamp
10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle
Chapelle Le Corbusier Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle. Une sagesse pour vivre ? Dimanche 31 mai de 11h à 17h. Participation libre. .
Chapelle Le Corbusier Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
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English : 10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle
L’événement 10è Rencontre interreligieuse à la Chapelle Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-06 par RONCHAMP TOURISME
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