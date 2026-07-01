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AGENDA · Montpezat

Visite guidée du Moulin à vent de Gensac, La maison du meunier, Montpezat

dimanche 20 septembre 2026 · La maison du meunier · Montpezat

Visite guidée du Moulin à vent de Gensac, La maison du meunier, Montpezat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La maison du meunier
Adresse
110 impasse du meunier, 32220 Montpezat
Ville
32220 Montpezat
Département
Gers
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée du Moulin à vent de Gensac Dimanche 20 septembre, 14h00 La maison du meunier Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du moulin à vent de Gensac lors d’une visite guidée consacrée à son histoire, son fonctionnement et son rôle dans le patrimoine local.

La maison du meunier 110 impasse du meunier, 32220 Montpezat Montpezat 32220 Gers Occitanie parking
Visite guidée du Molin à vent de Gensac

©Duriaud

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