Visite guidée du Moulin à vent de Gensac, La maison du meunier, Montpezat

Informations pratiques

Visite guidée du Moulin à vent de Gensac Dimanche 20 septembre, 14h00 La maison du meunier Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du moulin à vent de Gensac lors d’une visite guidée consacrée à son histoire, son fonctionnement et son rôle dans le patrimoine local.

La maison du meunier 110 impasse du meunier, 32220 Montpezat Montpezat 32220 Gers Occitanie parking

Visite guidée du Molin à vent de Gensac

©Duriaud