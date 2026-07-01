AGENDA · Montpezat
Visite guidée du Moulin à vent de Gensac, La maison du meunier, Montpezat
dimanche 20 septembre 2026 · La maison du meunier · Montpezat
Informations pratiques
Visite guidée du Moulin à vent de Gensac Dimanche 20 septembre, 14h00 La maison du meunier Gers
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Partez à la découverte du moulin à vent de Gensac lors d’une visite guidée consacrée à son histoire, son fonctionnement et son rôle dans le patrimoine local.
La maison du meunier 110 impasse du meunier, 32220 Montpezat Montpezat 32220 Gers Occitanie parking
Visite guidée du Molin à vent de Gensac
©Duriaud
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