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Visite guidée du moulin de Gensac, Moulin à vent de Gensac, Montpezat

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin à vent de Gensac · Montpezat

Visite guidée du moulin de Gensac, Moulin à vent de Gensac, Montpezat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin à vent de Gensac
Adresse
11 Impasse du Meunier 32220 Montpezat
Ville
32220 Montpezat
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du moulin de Gensac Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin à vent de Gensac Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le moulin de Gensac le temps d’une visite guidée consacrée à son histoire, à son fonctionnement et à son rôle dans la vie locale.
Au fil du parcours, les visiteurs pourront mieux comprendre l’importance de ce patrimoine rural, témoin des savoir-faire anciens et du lien entre l’eau, le paysage et les activités humaines.

Moulin à vent de Gensac 11 Impasse du Meunier 32220 Montpezat Montpezat 32220 Gers Occitanie 0608154692 Visite du moulin à vent de Gensac parking
Visite guidèe

©Duriaud

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