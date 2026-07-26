AGENDA · Amilly
Visite guidée du Moulin Bardin Amilly
mercredi 19 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Visite guidée du Moulin Bardin
Rue du Moulin Bardin Amilly Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Visite guidée du Moulin Bardin
Profitez d’une visite commentée pour découvrir l’histoire du Moulin Bardin ! 3 .
Rue du Moulin Bardin Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 93 45 90
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English :
Guided Tour of the Bardin Mill
L’événement Visite guidée du Moulin Bardin Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS
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