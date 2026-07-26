UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Amilly

Visite guidée du Moulin Bardin Amilly

mercredi 19 août 2026 · Amilly

Visite guidée du Moulin Bardin Amilly

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue du Moulin Bardin
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif
3 3 3 Tarif enfant

Amilly

Visite guidée du Moulin Bardin

Rue du Moulin Bardin Amilly Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Visite guidée du Moulin Bardin
Profitez d’une visite commentée pour découvrir l’histoire du Moulin Bardin ! 3  .

Rue du Moulin Bardin Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 93 45 90 

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English :

Guided Tour of the Bardin Mill

L’événement Visite guidée du Moulin Bardin Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS

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