Visite guidée du moulin communal d’Arette Arette
lundi 31 août 2026 · Arette
Informations pratiques
Arette
Visite guidée du moulin communal d’Arette
Fronton Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 18:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Le moulin communal d’Arette propose des visites guidées passionnantes tous les lundis à 18 h en juillet‑août.
Recensé par Gaston Fébus en 1385, ce moulin du XIVᵉ siècle est l’un des plus anciens d’Arette. Il se trouve près du fronton, sur la route d’Issor, à quelques pas du centre du village, sur une dérivation du ruisseau le Virgou. La commune l’a racheté, réhabilité et mis au service de la pédagogie et du tourisme. On y découvre ses éléments architecturaux du bas Moyen Âge, son four à pain, ainsi que le cadre verdoyant du bois du Calvaire et une balade le long du Virgou. .
Fronton Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82
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English : Visite guidée du moulin communal d’Arette
L’événement Visite guidée du moulin communal d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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