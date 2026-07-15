Informations pratiques

Arette

Visite guidée du moulin communal d’Arette

Fronton Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 18:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-08-31

Le moulin communal d’Arette propose des visites guidées passionnantes tous les lundis à 18 h en juillet‑août.

Recensé par Gaston Fébus en 1385, ce moulin du XIVᵉ siècle est l’un des plus anciens d’Arette. Il se trouve près du fronton, sur la route d’Issor, à quelques pas du centre du village, sur une dérivation du ruisseau le Virgou. La commune l’a racheté, réhabilité et mis au service de la pédagogie et du tourisme. On y découvre ses éléments architecturaux du bas Moyen Âge, son four à pain, ainsi que le cadre verdoyant du bois du Calvaire et une balade le long du Virgou. .

Fronton Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du moulin communal d’Arette

L’événement Visite guidée du moulin communal d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn