Informations pratiques

La Rabatelière

Visite guidée du Moulin de Bel Air

Bel Air La Rabatelière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-29

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Bel Air La Rabatelière 85250 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 46 64 85 contact@moulinbel-air.com

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English :

L’événement Visite guidée du Moulin de Bel Air La Rabatelière a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts