Informations pratiques

La Rabatelière

Visite guidée du Sanctuaire de la Salette

La Rabatelière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:30:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18

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La Rabatelière 85250 Vendée Pays de la Loire +33 7 81 59 41 44

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English :

L’événement Visite guidée du Sanctuaire de la Salette La Rabatelière a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts