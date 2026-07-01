AGENDA · La Rabatelière
Visite guidée du Sanctuaire de la Salette La Rabatelière
mardi 21 juillet 2026 · La Rabatelière
Informations pratiques
La Rabatelière
Visite guidée du Sanctuaire de la Salette
La Rabatelière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:30:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18
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La Rabatelière 85250 Vendée Pays de la Loire +33 7 81 59 41 44
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English :
L’événement Visite guidée du Sanctuaire de la Salette La Rabatelière a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts