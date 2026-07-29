Visite guidée du Moulin de Kercousquet Moulin à vent Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Visite guidée du Moulin de Kercousquet

Moulin à vent Lieu-dit Kercousquet Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Le moulin de Kercousquet, datant du XVIe siècle et entièrement restauré, est l’un des seuls moulins en état de marche du Finistère. Ouvert tous les jours sauf les lundis. .

Moulin à vent Lieu-dit Kercousquet Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 81 69 46 02

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English :

L’événement Visite guidée du Moulin de Kercousquet Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS