Visite guidée du Moulin de La Gouspillère, Moulin de La Gouspillère, Cinq-Mars-la-Pile

Informations pratiques

Visite guidée du Moulin de La Gouspillère 19 et 20 septembre Moulin de La Gouspillère Indre-et-Loire

Dernière visite une heure avant la fermeture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissez-vous envoûter par l’atmosphère d’antan et découvrez tout le charme d’un authentique moulin à eau. Véritable joyau du patrimoine local, il vous ouvre ses portes pour une visite vivante, animée par les Compagnons en costumes d’époque (1830). Observez le fonctionnement fascinant de la minoterie traditionnelle, encore en état de marche! Et pour faire de cette journée un moment inoubliable : buvette, crêpes, kermesse à l’ancienne, expositions et ambiance conviviale au rendez-vous.

Envie de prolonger l’expérience ? Réservez votre pique-nique et déjeunez sur place ! (Par mail ou téléphone : menu sur le site ou la page Facebook du moulin).

Moulin de La Gouspillère 120 chemin de Racault 37130 Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 33 2 47 24 20 67 https://moulin-de-la-gouspillere.e-monsite.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100067761176808 Ancien moulin à Tan et à Foulon, puis à farine au début du XIXe siècle, ce monument abrite une minoterie datant de la première moitié du XXe siècle entraînée par une turbine, ce qui lui permet de fonctionner encore occasionnellement. Champ servant de parking

Laissez-vous envoûter par l’atmosphère d’antan et découvrez tout le charme d’un authentique moulin à eau.

©Nathalie Marot