Visite libre de l’église paroissiale Saint-Médard, Église paroissiale Saint-Médard, Cinq-Mars-la-Pile

Informations pratiques

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Médard 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Médard Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église comprend une nef en petit appareil, consacrée en 1091. La croisée offre la particularité rare d’être voûtée en berceau, de même que les croisillons et le choeur. Les deux absidioles ouvertes dans les croisillons et celle du sanctuaire sont voûtées en cul de four. A l’extérieur, les corniches sont ornées de moulures fines à l’abside principale, supportées par de petits modillons grotesques aux croisillons. Les joints primitifs sont assez larges, saillants, taillés en biseau, comme au XIe siècle, mais présentent en plus un trait à la truelle dans les joints verticaux. La flèche du clocher semble un remaniement un peu postérieur à l’ensemble

Église paroissiale Saint-Médard 1 Rue de l’Église, 37130 Cinq-Mars-la-Pile, France Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’église comprend une nef en petit appareil, consacrée en 1091. La croisée offre la particularité rare d’être voûtée en berceau, de même que les croisillons et le choeur. Les deux absidioles ouvertes dans les croisillons et celle du sanctuaire sont voûtées en cul de four. A l’extérieur, les corniches sont ornées de moulures fines à l’abside principale, supportées par de petits modillons grotesques aux croisillons. Les joints primitifs sont assez larges, saillants, taillés en biseau, comme au XIe siècle, mais présentent en plus un trait à la truelle dans les joints verticaux. La flèche du clocher semble un remaniement un peu postérieur à l’ensemble.

L’église comprend une nef en petit appareil, consacrée en 1091. La croisée offre la particularité rare d’être voûtée en berceau, de même que les croisillons et le chœur.

©Mairie de Cinq-Mars-la-Pile