Visite guidée du moulin de l’Aygo, Écluse de Gardouch – Canal du Midi, Gardouch

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Moulin de l’Aygo, situé à Gardouch, ouvre exceptionnellement ses portes au public pour faire découvrir ce remarquable témoin de l’histoire locale.

Édifié sur les rives du Gardijol, petit ruisseau qui traverse le Lauragais avant de rejoindre l’Hers-Mort, le Moulin de l’Aygo rappelle le rôle essentiel que jouait autrefois l’eau dans la vie quotidienne et l’économie rurale. Durant des siècles, les eaux du Gardijol alimentèrent plusieurs moulins hydrauliques de la région. À Gardouch, elles actionnaient le mécanisme du « moli de l’aygo », un moulin à eau décrit comme particulièrement ancien dans les archives locales.

Rendez-vous devant la mairie.