Visite guidée du moulin de l’Aygo, Écluse de Gardouch – Canal du Midi, Gardouch
dimanche 20 septembre 2026 · Écluse de Gardouch - Canal du Midi · Gardouch
Informations pratiques
Visite guidée du moulin de l’Aygo Dimanche 20 septembre, 11h30 Écluse de Gardouch – Canal du Midi Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Moulin de l’Aygo, situé à Gardouch, ouvre exceptionnellement ses portes au public pour faire découvrir ce remarquable témoin de l’histoire locale.
Édifié sur les rives du Gardijol, petit ruisseau qui traverse le Lauragais avant de rejoindre l’Hers-Mort, le Moulin de l’Aygo rappelle le rôle essentiel que jouait autrefois l’eau dans la vie quotidienne et l’économie rurale. Durant des siècles, les eaux du Gardijol alimentèrent plusieurs moulins hydrauliques de la région. À Gardouch, elles actionnaient le mécanisme du « moli de l’aygo », un moulin à eau décrit comme particulièrement ancien dans les archives locales.
Rendez-vous devant la mairie.
Écluse de Gardouch – Canal du Midi 245 L’Écluse des Agals, 31290 Gardouch Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie Les 2 derniers remorqueurs pousseurs du canal du midi
Classés Bateaux d’intérêt Patrimonial Fluvial et Maritime Parking
* À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Moulin de l’Aygo, situé à Gardouch, ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une découverte de ce témoin remarquable de locale. …
©Lauragais Tourisme
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