Visite guidée du moulin de Tavernolles, Brié et Angonnes isère, Brié-et-Angonnes

Visite guidée du moulin de Tavernolles 19 et 20 septembre Brié et Angonnes isère Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accueillis par des bénévoles qui font fonctionner le moulin, les visiteurs seront guidés pendant la visite. Ils découvriront la technologie surprenante de ce moulin électrique, le premier en Isère aisi que son histoire.

Brié et Angonnes isère 957 route Napoléon 38320 Brié et Angonnes Brié-et-Angonnes 38320 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0610422262 Le moulin de Tavernolles, construit en 1909, abandonné depuis 1993, a été restauré en 2024. Nous proposons une visite guidée de ce vieux moulin qui surprendra par sa technologie et son histoire. Des guides/meuners bénévoles seront là pour répondre à vos questions. Parking à proximité

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©Lavaysse René