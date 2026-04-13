Visiter le moulin de Tavernolles, Le moulin de Tavernolles, Brié-et-Angonnes

Visiter le moulin de Tavernolles 26 – 28 juin Le moulin de Tavernolles Isère

Entrée libre mais sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Le moulin de Tavernolles est le premier moulin, à façon, de l’Isère.

Ce moulin inauguré en 1909 a fonctionné jusqu’en 1993.

L’association avec l’aide la municipalité a restauré le bâtiment et la machinerie A ce jour elle produit de temps en temps une farine avec les mêmes techniques qu’autrefois.

Le moulin de Tavernolles 957 route Napoléon 38320 Brié et Angonnes Brié-et-Angonnes 38320 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lemoulin38320@gmail.com »}]

Possibilité de découvrir un moulin vieux de 120 ans Moulin Restauration