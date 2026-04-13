Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visiter le moulin de Tavernolles, Le moulin de Tavernolles, Brié-et-Angonnes

Visiter le moulin de Tavernolles, Le moulin de Tavernolles, Brié-et-Angonnes

Visiter le moulin de Tavernolles, Le moulin de Tavernolles, Brié-et-Angonnes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Le moulin de Tavernolles

Adresse : 957 route Napoléon 38320 Brié et Angonnes

Ville : 38320 Brié-et-Angonnes

Département : Isère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre mais sur inscription

Visiter le moulin de Tavernolles 26 – 28 juin Le moulin de Tavernolles Isère

Entrée libre mais sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Le moulin de Tavernolles est le premier moulin, à façon, de l’Isère.
Ce moulin inauguré en 1909 a fonctionné jusqu’en 1993.
L’association avec l’aide la municipalité a restauré le bâtiment et la machinerie A ce jour elle produit de temps en temps une farine avec les mêmes techniques qu’autrefois.

Le moulin de Tavernolles 957 route Napoléon 38320 Brié et Angonnes Brié-et-Angonnes 38320 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lemoulin38320@gmail.com »}]
Possibilité de découvrir un moulin vieux de 120 ans Moulin Restauration