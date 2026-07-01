Visite guidée du moulin d’Engauthé, Moulin d’Engauthé, Monfort

Informations pratiques

Visite guidée du moulin d’Engauthé Dimanche 20 septembre, 09h00, 18h00 Moulin d’Engauthé Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La visite guidée débute par une présentation de l’environnement du site, de son système hydraulique et de la biodiversité présente le long du canal d’amenée.

Elle se poursuit par la découverte de la minoterie, répartie sur trois niveaux, puis de la boulangerie.

Tout au long du parcours, les visiteurs pourront comprendre les différentes étapes de fabrication grâce aux équipements et aux procédés encore en état de fonctionnement.

Moulin d’Engauthé 32120 Monfort Monfort 32120 Gers Occitanie 06 63 26 02 52 Ancienne minoterie avec le procédé de fabrication de farine et boulangerie de campagne attenante. Accès par la D 654 depuis Monfort ou par la D 40 depuis Mauvezin.

La visite guidée comprend des explications sur l’environnement avec l’hydraulique et le biodiversité le long du canal d’amenée puis la dévouverte de la minoterie sur 3 niveaux et enfin la boulagerie…

© A LAFFITTE