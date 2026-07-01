Visite libre de l’église Saint-Clément de Monfort, Église, Monfort

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Clément de Monfort 19 et 20 septembre Église Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez à votre rythme l’église Saint-Clément de Monfort, remarquable édifice classé au titre des Monuments historiques.

Fondée à l’époque de la bastide de Monfort au XIIIe siècle, l’église présente une architecture qui témoigne de plusieurs périodes de construction et de restauration.

Admirez son imposant clocher octogonal, caractéristique de la région, sa nef lumineuse, ses chapelles latérales et son chœur polygonal.

Cette visite est l’occasion de mieux comprendre l’histoire du village et d’apprécier le calme ainsi que la richesse patrimoniale de ce lieu emblématique.

Église 750 CR 15, 32120 Monfort, France Monfort 32120 Gers Occitanie La nef de quatre travées se termine par un choeur polygonal. Les voûtes ont été reconstruites en 1850. Les chapelles latérales sont logées entre les contreforts. Le clocher, situé à l’angle, repose sur une base carrée et s’élève en une tour hexagonale percée de fenêtres.

Découvrez à votre rythme l’Église Saint-Clément de Monfort, remarquable édifice classé Monument historique. Fondée à l’époque de la bastide de Monfort au XIIIᵉ siècle, l’église présente une mêlant de…