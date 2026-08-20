Visite guidée du Moulin Pion-Vignon, Moulin Pion-Vignon, Saint-Siméon-de-Bressieux

Informations pratiques

Visite guidée du Moulin Pion-Vignon Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Moulin Pion-Vignon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En continu, la visite guidée vous permettra de découvrir les installations hydrauliques du moulin ainsi que l’atelier de fabrication.

Une vidéo faite dans le moulin il y a quelques années par Damien Crétinon, vous permettra de suivre l’évolution du chaton de noix jusquà la transformation des cerneaux en huile .

Moulin Pion-Vignon 328 rue des narcisses 38870 Saint Siméon de Bressieux Saint-Siméon-de-Bressieux 38870 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0686865728 https://moulin-pion-vignon.jimdofree.com Dans ce moulin à eau du 19e siècle, les propriétaires, Françoise et Patrick Vignon, continuent à perpétuer la tradition de fabrication d’huile de noix comme les 4 générations qui les ont précédés. parking

En continu, la visite guidée vous permettra de découvrir les installations hydrauliques du moulin ainsi que l’atelier de fabrication.

©Véronique Vallet