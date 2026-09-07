Visite guidée : du musée à la villa, Musée La Villa, Dehlingen

Informations pratiques

Visite guidée : du musée à la villa 19 et 20 septembre Musée La Villa Bas-Rhin

A partir de 7 ans, renseignements au 03 88 00 40 39

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En compagnie d’un guide archéologue, découvrez les méthodes de l’archéologie et la vie quotidienne en Alsace Bossue à l’époque romaine.

14h : visite du musée et ses collections,

15h30 : visite du site archéologique.

Musée La Villa 5 Rue de l’Eglise, 67430 Dehlingen, France Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33388018460 https://www.cip-lavilla.fr Découvrez au musée les méthodes de l’archéologie et la vie quotidienne dans les campagnes de l’Alsace Bossue à l’époque romaine. Une riche collection de plus de 400 objets archéologiques provenant de la villa du Gurtelbach et des sites alentour vous y attend ! Parking et accès PMR devant l’entrée du musée. Parking à l’entrée du site archéologique.

En compagnie d’un guide archéologue, découvrez les méthodes de l’archéologie et la vie quotidienne en Alsace Bossue à l’époque romaine.

© Yvon Meyer