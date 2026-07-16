Visite guidée du musée cantonal, Musée cantonal, Gimont

Informations pratiques

Visite guidée du musée cantonal Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée cantonal Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée du musée

La salle principale est consacrée à l’époque gallo-romaine. À travers ses vitrines, découvrez différents aspects de la vie quotidienne : habitat, monnaie, parure, cultes et objets usuels.

La statue de Jupiter constitue la pièce maîtresse du musée. Plusieurs céramiques datant des premiers siècles de notre ère, des poids de métiers à tisser et divers objets du quotidien sont également présentés.

La petite salle « Édouard Lartet » est consacrée à la paléontologie et à la préhistoire. Elle réunit notamment des fossiles de mastodontes, des ammonites, des huîtres et des concrétions algaires du Miocène.

Musée cantonal Rue des Capucins, 32200 Gimont Gimont 32200 Gers Occitanie 07 86 92 06 55 La visite de ce musée vous permettra de découvrir le riche passé de ce territoire, allant de la paléontologie à la Préhistoire, en passant par la période gallo-romaine et le Moyen Âge. Parkings.

Visite commentée : salle principale consacrée à l’époque Gallo-Romaine.

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