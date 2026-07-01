Visite guidée du musée, Château de Gacé, Gacé

Informations pratiques

Visite guidée du musée Samedi 19 septembre, 19h00 Château de Gacé Orne

Durée 1h, 20 pers. max, réservation en ligne obligatoire, dès 8 ans, accès PMR difficile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Á la découverte de la vie d’Alphonsine Plessis, dite La Dame aux Camélias, héroïne de l’œuvre d’Alexandre Dumas fils, dans le musée qui lui est dédié, dans une tour du château de Gacé.

> Á partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés par un adulte)

Château de Gacé Place du Château, 61230 Gacé, France Gacé 61230 Orne Normandie 0233674942 https://www.terrederichesses.fr/musee-de-la-dame-aux-camelias [{« type »: « link », « value »: « https://www.terrederichesses.fr/reservation-en-ligne-billetterie-spectacles-et-animations »}] Très ancienne place forte reconstruite à partir du XIVe siècle. Le château avait pour mission de défendre la vallée de la Touques, et était le premier bastion important que les ennemis venus de l’ouest ou du sud rencontraient. Le château apparaît pour la première fois à l’époque mérovingienne. Pendant la guerre de Cent ans, la forteresse sans doute délabrée fut reconstruite. La grosse tour ouest, nommée tour Talbot, date de cette époque. En 1449, commence la construction des deux tours rondes qui flanquaient l’entrée du château, au-delà du pont-levis, qui reprendra en 1489 après une interruption. Au XVIe siècle, édification de la partie du château face à la place (façade nord). Une partie de la façade sud-ouest est transformée au XVIIe siècle pour être mise au goût du jour. A la Révolution, les habitants qui voulaient détruire le château, démolirent une partie de la façade Est, puis la reconstruisirent au XIXe siècle, à l’aide de briques. Le château est une construction rectangulaire avec un pavillon central en avancée, et s’appuyant à son extrémité nord à la grosse tour de défense du XIVe siècle. L’ancienne entrée du château avec les deux tours du XVe siècle, occupe l’extrémité de la façade ouest. Visites du musée sur réservation uniquement.

Á la découverte de la vie d’Alphonsine Plessis, dite La Dame aux Camélias, héroïne de l’œuvre d’Alexandre Dumas fils, dans le musée qui lui est dédié, dans une tour du château de Gacé.

©Casse Tête normand