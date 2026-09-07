Visite guidée du musée de Basse-Navarre et des chemins de Compostelle, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Informations pratiques

Visite guidée du musée de Basse-Navarre et des chemins de Compostelle 19 et 20 septembre Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Chaque visite guidée est limitée à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Samedi 19 septembre, à 10h, 14h et 16h

Dimanche 20 septembre, à 10h et 14h

Venez découvrir une collection unique où chaque objet raconte le quotidien d’autrefois. Outils patinés par le temps, objets utilisés par les artisans locaux, ustensiles de la vie courante : autant de pièces chargées d’histoire qui témoignent des savoir-faire locaux et d’un mode de vie rural profondément enraciné en Basse-Navarre.

Le musée met également à l’honneur les traditions qui font vivre ce territoire : instruments de musique anciens, accessoires liés à la pelote basque ou encore à la force basque. Des expressions culturelles toujours bien vivantes, transmises avec fierté de génération en génération.

Gratuit, inscription obligatoire :contact@chemins-bideak.com, 05.59.65.56.80

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@chemins-bideak.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.59.65.56.80 »}] [{« link »: « mailto:contact@chemins-bideak.com »}]

Samedi 19 septembre : à 10h, 14h et 16h

©Espace Culturel Bideak