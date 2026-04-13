Visite guidée du Musée de la Soierie, Musée de la Soierie, Charlieu

Visite guidée du Musée de la Soierie Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée de la Soierie Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Découvrez le Musée de la Soierie avec une démonstration de tissage sur nos métiers à tisser du XIXe siècle aux années 1980.

Musée de la Soierie 9 boulevard du général leclerc, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Depuis un siècle et demi, Charlieu est réputée pour ses exceptionnelles étoffes de soie destinées à la haute couture et à l’ameublement haut de gamme. Ensemble de machines textiles en état de marche, dont la plupart datent du XIXe siècle. De luxueuses robes de soie anciennes ainsi que des échantillons de créations conçues pour la haute couture sont également présentés. Une partie du musée est consacrée à la dernière Corporation des Tisserands en activité en France : celle de Charlieu, qui organise tous les ans une fête unique et spectaculaire avec vente aux enchères de charges royales. Projection audiovisuelle relatant les différentes étapes de la création d’un tissu.

Découvrez le Musée de la Soierie avec une démonstration de tissage sur nos métiers à tisser du XIXe siècle aux années 1980.

©Musées de Charlieu