Visite guidée du Musée Hospitalier, Musée hospitalier, Charlieu

Visite guidée du Musée Hospitalier Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée hospitalier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Découvrez le fonctionnement de l’Hôtel-Dieu de Charlieu du XIXe siècle aux années 1950, l’apothicairerie, la grande salle des malades, les salles de soins et d’opération, la lingerie et l’histoire des soeurs de l’ordre de Sainte Marthe.

Musée hospitalier 7 Jardin des Musées, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr https://www.facebook.com/musee.decharlieu?fref=nf Reconstitutions de salles datant de la fin du XIXe siècle aux années 1950 : la grande salle des malades avec ses alignements de lits, mais aussi les salles de soins et d’opérations et la lingerie. L’apothicairerie, classée Monument historique, conserve ses boiseries du XVIIIe siècle, ses tiroirs à plantes et un très bel ensemble de pots en faïence du XVIIIe à décor bleu. La dimension religieuse des hôpitaux d’autrefois est évoquée notamment par la présence de la chapelle dont le magnifique retable en bois doré (classé Monument historique) est visible du musée. Les odeurs des différentes salles ont été reconstituées par un laboratoire spécialisé : plantes dans l’apothicairerie, lavande dans la lingerie… Cette évocation olfactive originale est un moyen unique de se croire revenu au temps des religieuses. Parking de l’espace radiologique de Charlieu.

Découvrez le fonctionnement de l’Hôtel-Dieu de Charlieu du XIXe siècle aux années 1950, l’apothicairerie, la grande salle des malades, les salles de soins et d’opération, la lingerie et l’histoire de…

©Musées de Charlieu