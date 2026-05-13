Visite guidée de l’exposition : Armand Charnay, Firmin-Girard, Horizons, Musée de la Soierie, Charlieu

Visite guidée de l’exposition : Armand Charnay, Firmin-Girard, Horizons Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Musée de la Soierie Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découvrez les oeuvres d’Armand Charnay et de Firmin-Girard, deux artistes de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Amis, ils ont des sources d’inspiration communes, paysages, nature, scènes de genre et des styles différents.

Musée de la Soierie 9 boulevard du général leclerc, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Depuis un siècle et demi, Charlieu est réputée pour ses exceptionnelles étoffes de soie destinées à la haute couture et à l’ameublement haut de gamme. Ensemble de machines textiles en état de marche, dont la plupart datent du XIXe siècle. De luxueuses robes de soie anciennes ainsi que des échantillons de créations conçues pour la haute couture sont également présentés. Une partie du musée est consacrée à la dernière Corporation des Tisserands en activité en France : celle de Charlieu, qui organise tous les ans une fête unique et spectaculaire avec vente aux enchères de charges royales. Projection audiovisuelle relatant les différentes étapes de la création d’un tissu.

Découvrez les oeuvres d’Armand Charnay et de Firmin-Girard, deux artistes de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Amis, ils ont des sources d’inspiration communes, paysages, nature, scènes…

©Musées de Charlieu